Перемир'я мало розпочатися о 22:00.

Ізраїль та палестинський "Ісламський джихад" у Газі досягли перемир'я, яке має вступити в силу о 22:00. Рішення прийнято за посередництва Єгипту.

Видання The Time of Israel пише, що колишній глава розвідки ЦАХАЛу Амос Ядлін в ефірі Channel 12 попередив ізраїльтян, щоб вони продовжували дотримуватися інструкцій командування тилу, особливо в останні хвилини перед вступом в силу припинення вогню. Він зазначив, що "Ісламський джихад" зберіг деякі запаси ракет і може розраховувати на драматичний фінал конфлікту.

Згідно з повідомленнями з єгипетських та ізраїльських джерел, угода про припинення вогню зобов'язує обидві сторони не завдавати ударів по домівках або мирним жителям.

Відео дня

Охад Хемо зазначив, що якщо припинення вогню набуде чинності і збережеться, наступне випробування відбудеться в четвер, коли відбудеться щорічний марш до Дня Єрусалиму, маршрут якого пройде через мусульманський квартал Старого міста. У 2021 році марш був перерваний ракетним обстрілом з Гази.

Удари по Ізраїлю - останні новини

Після смерті члена "ісламського джихаду" Хадера Аднана після 87-денного голодування відновилися удари по Ізраїлю з боку сектора Гази.

У свою чергу Армія оборони Ізраїлю в ніч на 9 травня почала спецоперацію "Щит і стріла", в рамках якої наносилися удари по об'єктах "Ісламського джихаду". В результаті ліквідували 13 осіб, а поранення поулчили 20 палестинців. При цьому в "Ісламському джихаді" підтвердили загибель трьох командирів.

Вас також можуть зацікавити новини: