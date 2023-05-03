Конфлікт цього разу спалахнув через смерть відомого члена "Ісламського джихаду" Хадера Аднана у в'язниці Ізраїлю.

Пізно у вівторок літаки ВПС Ізраїлю атакували сектор Гази, підконтрольного угрупуванню ХАМАС, у відповідь на обстріли своєї території, пише Al Jazeera.

Конфлікт між ізраїльтянами і палестинцями цього разу спалахнув через смерть після 87-денного голодування відомого члена "Ісламського джихаду" Хадера Аднана у в'язниці Ізраїлю.

Смерть Аднана, яку палестинці називають вбивством, одразу спричинила хвилю протестів на вулицях Гази та Західного берега.

Відео дня

ХАМАС та "Ісламський джихад" протягом ночі завдавали удару з сектору Гази, напередодні опублікувавши відео з попередженням, адресоване ізраїльтянам. За попередньою інформацією військових Ізраїлю, терористи випустили 37 снарядів, деякі влучили по Сдероту, поранивши трьох людей.

Армія Ізраїлю, за словами чиновників Тель-Авіву, завдала авіаударів по тренувальному таборів ХАМАСу, базі з виробництва зброї, цехові з виробництва бетону і навчальному пунктів.

Як пише Reuters, вранці у середу Ізраїль і палестинські збройні групи в Газі домовилися про припинення вогню. "Взаємне та одночасне" припинення вогню набуло чинності о 3:30 ранку (00:30 за Гринвічем) і було досягнуто завдяки зусиллям офіційних осіб Єгипту, Катару та ООН", - повідомили агентству джерела.

Конфлікт Ізраїлю та Палестини - останні новини

Востаннє ізраїльська армія завдала ударів по сектору Гази 7 квітня 2023 року після того, Ізраїль зазнав найбільшого за останні 27 років обстрілу з території Лівану. Крім того, країну тоді обстріляли і з Сектору Гази.

Зазначається, що з боку Лівану по Ізраїлю було 34 пуски. За допомогою системи "Залізний купол" було перехоплено 25 ракет.

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