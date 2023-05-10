По центральних містах Ізраїлю запустили десятки ракет, активно працює система захисту "Залізний купол".

По центральних містах Ізраїлю бойовики "Ісламського джихаду" запустили десятки ракет: округами лунає повітряна тривога, в Тель-Авіві люди розбігаються в паніці.

Подробиці про ракетну атаку повідомив офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. За його даними, в Ізраїлі триває військова операція "Щит та стріла".

У відповідь на ранкові удари по бойових розрахунках бойовиків та інфраструктурі "Ісламського джихаду" в Секторі Гази, палестинці почали ракетний обстріл. Левін уточнив, що вже було два запуски боєголовок. Також до атаки погрожує приєднатися ліванська організація "Хезболла". Йдеться про можливий запуск дронів-камікадзе Shahed 136.

Відео дня

По цілях працює система протиповітряної оборони "Залізний купол". Вже перехоплено три ракети над великими містами.

Всіх громадян закликають не ігнорувати розпорядження Служби тилу та переходити в укриття. У деяких містах, зокрема в столиці Тель-Авів, люди масово розбігаються через ракетну загрозу.

Також видання The Jerusalem Post уточнює, що операція армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) "Щит та стріла" триває другу добу. Під час ранкового удару по сектору Гази вдалося вбити одного бойовика. Ще один член "Ісламського джихаду" отримав поранення.

ЗМІ пишуть, що сили ЦАХАЛ 9 і 10 травня знаходяться в стані підвищеної готовності, в очікуванні зворотнього удару.

Сили ЦАХАЛ розпочали операцію "Щит та стріла"

Нагадаємо, що Армія оборони Ізраїлю в ніч на 9 травня почала спецоперацію по Сектору газу "Щит та стріла". В рамках першої атаки удари наносилися по об'єктах "Ісламського джихаду" (сили Палестини). Тоді повідомлялося про ліквідацію 13 осіб та поранення 20 палестинців. Зі свого боку в "Ісламському джихаді" підтвердили смерть трьох командирів.

Нагадаємо, що сторони ініціювали новий "обмін" ударами 3 травня через смерть після 87-денного голодування відомого члена "Ісламського джихаду" Хадера Аднана.

Вас також можуть зацікавити новини: