Ізраїль повідомив Вашинштону, що це обмежені операції, спрямовані на інфраструктуру "Хезболли" поблизу кордону.

Уряд Ізраїлю поінформував Сполучені Штати про "низку операцій", в тому числі наземних, в Лівані. Тим часом ліванські ЗМІ повідомляють про масований артилерійський обстріл ізраїльтянами прикордонного села Ваззані, розташованого неподалік від Гаджара, пише The Times of Israel.

Як заявив під час брифінгу речник Державного департаменту США Меттью Міллер, Ізраїль повідомив Вашинштону, що це "обмежені операції, спрямовані на інфраструктуру "Хезболли" поблизу кордону". Американська сторона продовжує вести переговори з Ізраїлем щодо цього питання.

За словами Міллера, США "наразі не евакуюють американських громадян з Лівану". Він додав, що Державний департамент працює з комерційними авіакомпаніями, які вилітають з країни, і закликав американців, які перебувають у країні, заповнити анкету, щоб департамент міг надати їм найкращу допомогу.

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Тим часом CNN повідомляє, що ліванська армія відступила зі спостережних постів на південному кордоні з Ізраїлем. Війсьокві країни перемістилися в казарми в прикордонних селах, повідомило джерело в ліванських силах безпеки.

Цю інформацію опосередковано підтверджує Sky News. Міжнародний кореспондент Джон Спаркс повідомив, що ліванська армія "майже напевно" відступає.

"Це яскраво вказує на те, що вторгнення є ймовірним, навіть дуже ймовірним, в найближчі години", – пише видання.

Раніше Армія оборони Ізраїлю запровадила закриту військову зону в районі північних прикордонних громад Метула, Місгав-Ам і Кфар-Гіладі. Військові кажуть, що цей крок був зроблений після нової оцінки ситуації. Наказ підписав начальник Північного командування генерал-майор Орі Гордін.

"ЦАХАЛ роз'яснює, що в'їзд на цю територію суворо заборонений", – додається в повідомленні.

Ця подія відбувається на тлі поширених повідомлень і вказівок на неминучу наземну операцію Ізраїлю проти "Хезболли" в Лівані, пише The Times of Israel.

Оновлено: Лідер партії ШАС Ар'є Дері, який бере активну участь у прийнятті рішень у воєнний час, опублікував у Твіттері текст єврейської молитви за солдатів ЦАХАЛу на тлі новин про підготовку вторгнення до Лівану.

Традиційна молитва просить Бога захистити війська, що діють "від кордону Лівану до пустелі Єгипту", вразити їхніх ворогів і дарувати їм перемогу.

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