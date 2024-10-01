Сухопутні війська підтримують військово-повітряні сили та артилерія.

Армія оборони Ізраїлю заявила про проведення наземних рейдів проти об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану.

У офіційному Telegram-каналі ЦАХАЛу повідомляється, що кілька годин тому війська розпочали локалізовані рейди проти терористичних об'єктів та інфраструктури "Хезболли", які розташовані в селах поблизу кордону та становлять безпосередню загрозу для громад на півночі Ізраїлю.

Зазначається, що сухопутні війська діють згідно з методичним планом, розробленим Генеральним штабом і Північним командуванням, за яким солдати тренувалися та готувалися протягом останніх місяців. Їх підтримують військово-повітряні сили та артилерія:

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"Ці операції були схвалені і проводяться відповідно до рішення політичного ешелону. Операція "Північні стріли" триватиме відповідно до оцінки ситуації і паралельно з бойовими діями в Газі та на інших напрямках".

Загострення на Близькому Сході

Раніше західні ЗМІ повідомили, що Ізраїль розповів Сполученим Штатам Америки про намір зайти на територію Лівану, щоб зачистити інфраструктуру "Хезболли" на прикордонні.

Ввечері стало відомо, що Ізраїль почав масований артобстріл одного з прикордонних населених пунктів. Також ЦАХАЛ закликав евакуюватися людей, які знаходяться біля низки будівель у Дахії.

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