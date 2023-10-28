Сьогодні глава Туреччини оголосив, що готовий почати релігійну війну із Заходом через "різанину" в секторі Гази.

Ізраїль різко відреагував на погрозу лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана розпочати релігійну війну із Заходом у зв'язку з "різаниною" в секторі Газу.

Єрусалим відкликає всіх своїх дипломатів для перегляду відносин з Туреччиною. Про це ввечері 28 жовтня повідомив глава МЗС Ізраїлю Елі Коен в соціальній мережі X.

"Враховуючи серйозні заяви, що надходять з Туреччини, я розпорядився відкликати звідти дипломатичних представників, щоб провести переоцінку відносин між Ізраїлем і Туреччиною", - написав він.

Ердоган заявив, що готовий почати релігійну війну за сектор Газу

Сьогодні під час палестинського мітингу в аеропорту Стамбула лідер Туреччини пригрозив світу релігійною війною і заявив, що "різанина" в Секторі Гази - це дітище, породжене зусиллями Заходу. Він зазначив, що Ізраїль у Газі діє як "військовий злочинець" і звернувся до ізраїльської адміністрації із закликом не ображати почуття турецького народу. Ердоган нагадав, що раніше Газа була частиною територій Туреччини : "Ви хочете війну між хрестом і півмісяцем?",- заявив він.

Лідер Туреччини назвав Ізраїль "пішаком" в регіоні і вказав, що Туреччина може "напасти" на Захід вночі, щоб помститися за дітовбивство в Газі.

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