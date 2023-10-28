Він також заявив про плани "оголосити Ізраїль військовим злочинцем".

В суботу, 28 жовтня, у Стамбулі, Туреччина пройшов "Великий палестинський мітинг". На заході виступав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. У своїй промові турецький лідер звинувачував західні країни, погрожував початком релігійної війни, а також заявив, що Ізраїль буде оголошено військовим злочинцем, пише турецьке видання Milliyet.

Релігійна війна

Ердоган звинувачував західні країни у тому, що буцімто вони несуть відповідальність за "різанину в секторі Гази". Він пригрозив країнам Заходу нападом серед ночі і заявив, що Туреччина готова жертвувати життями.

"Гей, Захід! Я звертаюся до вас! Ви хочете війну між хрестом і півмісяцем? Тоді знайте, цей народ живий і стоїть стійко. Ми однаково рішучі в Лівії та Карабасі, на Близькому Сході. Ми будемо продовжувати рухатися вперед з девізом про те, що ми можемо прийти раптово вночі. Ми любимо свій народ. Ми готові пожертвувати життям за нього. Бо так само, як ми писали епоси в історії, цей народ готовий писати нові епоси", – заявив Ердоган.

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Погрози Ізраїлю

У промові турецький лідер стверджував, що "Ізраїль – пішак" Заходу на Близькому Сході, і погрожував оголосити країну військовим злочинцем.

"Всім відомо, що Ізраїль – це пішак у регіоні, який можна буде пожертвувати, коли прийде день. Захід любить керувати, не забруднивши рук, іноді заради грошей, іноді заради зла, а іноді для приховування своїх злочинів. Ми їх добре знаємо. … Ізраїлю, ми оголосимо тебе світові військовим злочинцем. Ми над цим працюємо. Ми представимо Ізраїль світу. Західні країни навіть не закликають до припинення вогню. О Захід, скільки дітей має загинути заради припинення вогню? Західна книга гріхів розширилася", – стверджував він.

Турецький лідер також апелював до резолюції Генасамблеї ООН, що закликає до гуманітарного перемир'я в секторі Гази, звинувачуючи Ізраїль.

"Ізраїлю! ООН проголосувала, і 120 країн вам сказали припинити вогонь. 40 країн залишилися осторонь і лише 13-14 вас підтримали. Ізраїлю, ти будеш самотнім. Що б ти не робив", – заявив Ердоган перед аудиторією у півтора мільйона людей.

Допомога сектору Гази

Ердоган, чия країна намагалася залучитися до евакуації населення з контрольованого ХАМАС сектора Гази та надати палестинцям гуманітарну допомогу, також закликав Ізраїль погодитися на участь Анкари.

"Я ще раз звертаюся до ізраїльської адміністрації. Не ображайте почуття турецького народу. Прислухайтеся до нашого прохання надати допомогу пригнобленим. Зробіть щось хороше для себе та своїх майбутніх дітей", – сказав він.

Війна ХАМАС та Ізраїлю - головне

7 жовтня бойовики палестинського терористичного угруповання ХАМАС завдали масованого удару по ізраїльській території, а також вторглися у прикордонні населені пункти і взяли близько 200 осіб в заручники.

Ізраїль у відповідь посилив удари по контрольованому бойовиками сектору Гази та оголосив своєю метою повне знищення ХАМАС. Наразі країна готується до проведення наземної операції в секторі Гази.

26 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила цілеспрямований рейд у північній частині регіону, застосувавши танки. Також ізраїльські військово-повітряні сили завдали нищівних ударів по тунелях ХАМАС, де зберігалися ракети.

27 жовтня ЦАХАЛ зайшла в сектор Гази, застосувавши сили піхоти, бойову техніку, БПЛА та авіацію. 28 жовтня Ізраїль влаштував блекаут в секторі Гази, позбавивши регіон доступу до електрики, Інтернету та мобільного зв'язку.

Ізраїль стверджує, що поки не розпочинає офіційне наземне вторгнення, а тільки проводить зачистку перед ним.

Водночас країною було ухвалено рішення про розширення наземної операції у секторі Гази. Відомо, що в операції беруть участь 5000 солдатів США.

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