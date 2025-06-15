Армія оборони Ізраїлю заяв з цього приводу станом на зараз не робила.

Ізраїль завдав авіаудару по місцю зустрічі лідерів хуситів у Ємені. Сталося це ввечері у суботу, 14 червня.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на ізраїльських офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності. Зазначається, що на місці атаки, імовірно, перебував начальник військового штабу хуситів Мохамед аль-Гамарі.

"Залишається незрозумілим, чи був аль-Гамарі вбитий під час авіаудару. Також незрозуміло, хто ще з керівництва хуситів був присутній на місці під час удару", – додають автори.

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Про те, що ціллю тієї атаки був аль-Гамарі пише і видання The Times of Israel з посиланням на джерела в оборонному секторі. Про результати удару інформації поки немає.

Армія оборони Ізраїлю заяв з цього приводу станом на зараз не робила.

Ситуація на Близькому Сході

Іран та Ізраїль завдають ударів по території одне одного. Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, Іран атакував в тому числі Хайфу. Є інформація про жертв.

Тим часом Ізраїль завдав потужного удару по Тегерану – там палає нафтосховище, що підтвердив і неназваний іранський чиновник.

"Чиновник сказав, що нафтобази вибухають одна за одною і загрожують значними руйнуваннями житловим кварталам у цьому районі. Мешканець багатоповерхівки, чия квартира знаходиться прямо навпроти нафтобази, сказав, що сила вибухів була схожа на землетрус", – писало видання The New York Times.

The Times of Israel також повідомляло, що Трамп розглядає можливий удар США по ядерному об'єкту в Ірані. На думку американського президента, це може завадити країні створити ядерну зброю.

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