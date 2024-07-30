У Бейруті розташовані керівні органи угруповання "Хезбола", яке Ізраїль вважає відповідальним за вбивство 12 дітей.

Ізраїль завдав удару по ліванській столиці місту Бейрут в якості помсти за вбивство ізраїльських дітей внаслідок ракетної атаки "Хезболи". Про це повідомляє прес-служба ЦАХАЛу.

"Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару в Бейруті по командиру, відповідальному за вбивство дітей у Мадждаль-Шамсі та багатьох інших ізраїльських громадян", – йдеться у повідомленні.

За даними Reuters, вибух у Бейруті пролунав близько 19:40 за місцевим часом. Клуби диму піднялися над південними передмістями, які є оплотом ліванського збройного угруповання "Хезболла".

Високопоставлене джерело служби безпеки Лівану повідомило, що доля командира бойовиків залишається невідомою.

Державне національне інформаційне агентство Лівану повідомило, що ізраїльський удар був націлений на територію навколо Ради Шури Хезболли.

Загибель дітей під час ракетного удару по Ізраїлю

Як писав УНІАН, минулої суботи по Голанським висотам, які де-факто контролює Ізраїль, було завдано ракетного удару. Він прийшовся на стадіон, де грали діти. 12 з них загинули. Ізраїль звинуватив в ударі ліванське проіранське угруповання "Хезбола", яке систематично обстрілює північ Ізраїля впродовж багатьох місяців. У "Хезболі" кажуть, що ракета була не їхня, а когось іншого.

В уряді Ізраїля заявили, що цим ударом "Хезбола" поставила на порядок денний питання про повномасштабне вторгнення армії Ізраїлю в Ліван. Також Ізраїль розпочав серію повітряних та артилерійських ударів по об’єктах "Хезболи" у південному Лівані.

Вас також можуть зацікавити новини: