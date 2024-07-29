Ізраїль і "Хезболла" почали регулярно обмінюватися обстрілами після початку війни в секторі Газа на початку жовтня 2023 року.

Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах руху "Хезболла" в Лівані у відповідь на ракетну атаку, внаслідок якої на Голанських висотах загинули 12 підлітків.

Пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що ВПС вдарили по об'єктах "Хезболли" в глибині Лівану, однак на цей час про наслідки ударів не відомо.

Міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бухабіб заявив Бі-бі-сі, що атаку здійснила не "Хезболла". "Я не думаю, що "Хезболла" могла це зробити", - сказав він, пояснивши, що угруповання зазвичай б'є по військових, а не по цивільних об'єктах.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив: "Усе вказує на те, що ракета дійсно була випущена "Хезболлою"". Він сказав, що США підтримують "право Ізраїлю на самооборону", але не хочуть, щоб конфлікт розростався.

Нагадаємо, Ізраїль і "Хезболла" почали регулярно обмінюватися обстрілами після початку війни в секторі Газа на початку жовтня 2023 року.

Удар по Голанських висотах

27 липня внаслідок удару по футбольному полю 12 дітей і підлітків загинули і ще десятки дістали поранення.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що країна "не буде мовчки за цим спостерігати", а міністр оборони Йоав Ґаллант пообіцяв "завдати сильного удару по ворогу".

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