Вони були звільнені з в'язниць в рамках угоди між Ізраїлем і ХАМАС.

Ізраїль звільнив 39 палестинських ув'язнених, після того, як ХАМАС звільнив першу групу Ізраїльських заручників.

Усі звільнені в'язні - жінки та неповнолітні, передає The Times of Israel. Вони були звільнені з в'язниць в рамках Угоди між Ізраїлем і ХАМАС. За даними "Бі-бі-сі", 39 палестинців вже перетнули КПП Бейтунія на кордоні Ізраїлю і Західного берега і зараз знаходяться на території, контрольованій адміністрацією Махмуда Аббаса.

Обмін полоненими між Ізраїлем і ХАМАС - деталі

Раніше в Ізраїль повернулася перша група заручників, захоплених бойовиками ХАМАС 7 жовтня. 13 жінок та дітей у супроводі ЦАХАЛ проїдуть до лікарень, де вони зможуть отримати необхідну допомогу та зустрітися з родичами.

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Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про звільнення близько 50 заручників у чотири етапи протягом чотирьох днів в обмін на перемир'я з Ізраїлем. Йдеться про звільнення всіх викрадених дітей, їхніх матерів та інших жінок. Сторони погодилися, що ХАМАС може в кінцевому підсумку звільнити більше в обмін на продовження перемир'я на додатковий день для кожних 10 ізраїльських заручників.

Звільнені заручники є лише невеликою групою з приблизно 240 осіб, утримуваних терористами ХАМАС з 7 жовтня, коли орієнтовно 3000 бойовиків вбили 1200 осіб на півдні Ізраїлю.

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