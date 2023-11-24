Зараз вони вже знаходяться в безпеці.

Перша група ізраїльських заручників, звільнених з полону ХАМАС, вже перебуває під опікою співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста і перетнула кордон з Єгиптом. Про це пише Times of Israel із посиланням на неназваного ізраїльського посадовця та заяви самих ХАМАСівців.

За наявною інформацією, звільнених заручників привезли машинами швидкої допомоги з населеного пункту Хан-Юніс на півдні сектора Гази до контрольно-пропускного пункту Рафах на кордоні Єгипту та сектору Газа. Відомо, що вони вже перетнули кордон.

Також повідомляється, що сім'ї звільнених заручників вже прямують до лікарень в Ізраїлі, куди пізніше мають доправити і колишніх бранців.

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Тим часом прем’єр-міністр Таїланду повідомив, що 12 громадян цієї країни були звільнені з полону ХАМАС.

"Я отримав підтвердження від нашої команди національної безпеки та міністерства закордонних справ, що 12 тайських заручників були звільнені. Співробітники посольства їдуть за ними за годину. Їхні імена та деталі мають бути відомі. Слідкуйте за оновленнями", – написав він у Твіттері.

Угода про звільнення заручників ХАМАСу

Як писав УНІАН, Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про звільнення близько 50 заручників у чотири етапи протягом чотирьох днів в обмін на перемир'я з Ізраїлем. Йдеться про звільнення усіх викрадених дітей, їхніх матерів та інших жінок. Сторони погодилися, що ХАМАС може з часом звільнити більше в обмін на продовження перемир'я на додатковий день для кожних 10 ізраїльських заручників.

Звільнені заручники є лише невеликою групою з приблизно 240 осіб, утримуваних терористами ХАМАС з 7 жовтня, коли орієнтовно 3000 бойовиків вбили 1200 людей на півдні Ізраїлю.

Окрім припинення вогню Ізраїль погодився звільнити 150 палестинських ув'язнених, утримуваних за терористичні злочини, всі вони жінки та неповнолітні. Відповідно до домовленостей, сьогодні мають вийти на свободу 39 палестинців.

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