Частина поранених - офіцери поліції, що перебували у прикордонних зонах.

Конфлікт між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС стає все більш напруженим. За прогнозами ізраїльської поліції, бої, ймовірно, триватимуть впродовж кількох днів.

Як повідомляє газета Haaretz, про це заявив очільник поліції Південного округу Ізраїля.

"Ймовірно, це триватиме кілька днів. Деякі з постраждалих – офіцери поліції", – повідомив співрозмовник видання.

Відео дня

Як пише Al Jazeera, сирени продовжують звучати в прикордонних районах та в південному місті Сдерот. Тим часом ізраїльська авіація продовжує завдавати ударів по Сектору Гази, звідки терористи атакували її територію.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Вранці 7 жовтня з сектора Гази бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Відомо,що у ізраїльських містах пожежі.

Ізраїльська армія розпочала операцію "Залізні мечі" проти угруповання ХАМАС.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху виступив з першою за сьогодні публічною заявою щодо масової атаки терористичної групи ХАМАС. Він заявив у відеозверненні, що Ізраїль перебуває у стані війни. Він зазначив, що буде перемога, а ворог "заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав".

Бойовики ХАМАС захопили військову базу Ізраїлю Нахаль-Оз. Терористи похизувалися жорстоким відео атаки.

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