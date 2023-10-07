Наразі армія Ізраїлю контратакує бойовиків ХАМАС, які здійснили напад на її території.

Ізраїльська армія розпочала операцію "Залізні мечі" проти угруповання ХАМАС у Секторі Газа у відповідь на атаку на свої території.

Як повідомляє Al Jazeera, операція ЦАХАЛ вже розпочалася. Свідки повідомляють агентству Reuters, що в місті Газа чути вибухи.

"У відповідь на ракетні атаки ХАМАС з Гази на Ізраїль, ЦАХАЛ зараз завдає ударів по цілях ХАМАС в Газі", - повідомила армія Ізраїлю у соціальній мережі X.

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Ісмаїл Ханія, голови політичного бюро ХАМАС, заявив, що напад на Ізраїль нібито був превентивним, адже ЦАХАЛ нібито планувала "посилити агресію проти нашого народу в Секторі Газа".

"Ми ведемо битву честі, опору та гідності, щоб захистити Аль-Аксу, під назвою, оголошеною братом-головнокомандувачем Абу Халедом Аль-Дейфом, "Повінь Аль-Акса". Ця повінь почалася в Газі і пошириться на Західний берег і за кордоном, а також у всіх місцях, де присутні наші люди та нація", - заявив Ханія.

На тлі вибухів у Газі місцеві також запанікували. Місцева жителька Рана Шубайр заявив: "Ми не знаємо, чого очікувати. У нас немає бомбосховищ, куди можна було б піти. Під час попередніх атак люди просто втікали зі своїх домівок до інших родичів, думаючи, що це безпечно. Будь-яке місце піддається нападу".

За словами жінки, ще важче сім'ям, у яких є діти, тому що діти панікують і кричать. Люди просто чекають, що відбуватиметься далі.

Атака ХАМАС на Ізраїль

Вранці з сектора Гази бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. В даний час відомо,що у ізраїльських містах пожежі, відомо про одну жертву.

Над багатьма містами Ізраїлю були зафіксовані клуби диму. Сирени тривоги пролунали по всьому південному і центральному Ізраїлю, а в містах Тель-Авів, Ашкелон, Явне і Кфар-Авів було чути вибухи.

Тим часом ЦАХАЛ вже оголосив, що "готовий до війни". Міністр оборони країни Йоав Галлант затвердив призов солдат резерву. Ізраїльські військові наказали жителям прикордонних міст залишатися вдома і заявили, що вони завдають ударів по цілях у секторі Гази.

Бойовики ХАМАС масовано запускають ракети по території Ізраїлю. Сили ЦАХАЛ відбивають атаки. Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, батарея "Залізний купол" працює над відбиттям масованої атаки. У мережі з'явилися кадри роботи ППО.

Напруга між Ізраїлем та бойовиками Сектору Гази зростає. Міністр оборони країни Йоав Галлант заявив, що ХАМАС розпочав війну.

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