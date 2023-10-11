Видання BILD з посиланням на фахівців Близькосхідного центру Le Beck, який базується в Бахрейні і Саудівській Аравії зазначає, що нинішній конфлікт Ізраїлю і ХАМАСу дуже тривалий і має безліч відправних точок для більш широкої ескалації.
На думку аналітиків, противаики можуть створити проти Ізраїлю 5 фронтів, зокрема з боку: Сектора Гази, Лівану, Сирії, Ірану, Палестини.
Іран і його союзники зробили проблему палестинців опорою своєї ідеології і тому не можуть просто залишатися осторонь, вважають в Le Beck.
Стверджується, що Іран вже продемонстрував, що може почати війну на кілька фронтів. Однак Ізраїль відмовляється від прямих випадів проти Тегерана, то поки що війна на кілька фронтів малоймовірна.
Війна Ізраїлю проти ХАМАС - подробиці
Розвідка США зібрала конкретні дані, які ставлять під сумнів безпосередню причетність Ірану до планування, фінансування або схвалення нападу Хамасу на Ізраїль.
Йорданія перекидає додаткові війська до кордону з Ізраїлем. Цей крок послідував після заяв жителів Йорданії про намір прорвати кордон і вторгнутися в Ізраїль в найближчу п'ятницю