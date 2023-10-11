Видання зазначило, що з висновками вже ознайомлений Білий дім.

Розвідка США зібрала конкретні дані, які ставлять під сумнів безпосередню причетність Ірану до планування, фінансування або схвалення нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Як пише CNN з посиланням на власні джерела, розвідувальне співтовариство поки не дійшло остаточного висновку оскільки все ще збирає докази причетності Ірану до нападу, який застав зненацька як Ізраїль, так і США. Джерела не розкрили подробиць про характер розвідувальних даних, які, за словами одного з них, є надзвичайно конфіденційними.

Але джерела відзначили, що ця інформація спонукала американських аналітиків схилитися до оцінки, згідно з якою уряд Ірану не відігравав прямої ролі в нападі.

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Видання зазначило, що з цими висновками вже ознайомлений Білий дім. Журналісти також зауважили, що протягом кількох днів американські чиновники публічно заявляли, що не мають жодних доказів того, що Іран був безпосередньо причетний до нападу, хоча вони засудили Тегеран як широкого "співучасника" нападу через його історичну підтримку ХАМАСу.

"Ми прагнемо отримати додаткову інформацію", - заявив з цього приводу радник з нацбезпеки Джейк Салліван і додав, що в даний час інформації про те, що Іран відіграє широку роль у наданні підтримки ХАМАС, немає.

Іран і ХАМАС

Іран вже багато років є головним благодійником Хамасу, надаючи бойовикам цього руху десятки мільйонів доларів, зброю і комплектуючі, що контрабандно ввозяться в сектор Гази, а також надає широку технічну та ідеологічну підтримку.

При цьому бойовики Хамасу зберігають певну ступінь незалежності від іранського режиму. У Тегерана немає радників у секторі Гази, і він не керує діяльністю угруповання.

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