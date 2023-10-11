Однак офіційного підтвердження цим даним ще не надходило.

Йорданія перекидає додаткові війська до кордону з Ізраїлем.

Цей крок послідував після заяв жителів Йорданії про намір прорвати кордон і вторгнутися в Ізраїль в найближчу п'ятницю, повідомляє Голос "Ізраїлю".

При цьому, як повідомили йорданські ЗМІ, перекидання робиться для того, щоб перешкодити місцевим палестинцям прорватися і допомогти бойовикам ХАМАСу. Однак офіційного коментаря з цього приводу від влади країни ще не було.

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Раніше в йорданській столиці Аммані біля будівлі мечеті аль-Хусейні пройшли мітинги палестинців і місцевих арабів, які висловлювали невдоволення проамериканською політикою керівництва держави. Однак, у публічному зверненні король Йорданії Абдалла заявляв, що мир на Близькому Сході неможливий без створення палестинської держави.

Відносини Ізраїлю Йорданії

Нагадаємо, на початку жовтня відносини між двома країнами зіпсувалися на тлі релігійних розбіжностей. Так, в МЗС Йорданії заявили, що Ізраїль обмежує доступ мусульманським віруючим до Храмової гори.

Перед цим прем'єр-міністр Біньямін Нетаніягу повідомив про будівництво нового паркану на кордоні з Йорданією після того, як з'явилася інформація про припинення ЦАХАЛом контрабанди іранської вибухівки з Йорданії до Ізраїлю.

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