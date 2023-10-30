Трагічну звістку отримала її мати.

22-річна німкеня Шані Лук, яка потрапила у заручники до терористів ХАМАС під час їхнього нападу на музичний фестиваль в Ізраїлі, ймовірно, мертва.

Про це пише RTL з посиланням на матір дівчини Рікарду Лук. Жінка зазначила, що інформацію про ймовірну смерть доньки отримала вчора.

"На жаль, вчора ми отримали звістку, що моєї доньки більше немає в живих", - сказала Рікарда Лук.

Однак офіційного підтвердження поки що немає. Мати та сім'я Шані до кінця сподівалися, що Шані повернеться додому живою.

Викрадення Шані Лук

Перед нападом ХАМАС на країну тисячі ізраїльтян зібралися на фестиваль електронної музики біля сектора Гази. Десяткам учасників музичного фестивалю вдалося вижити після нападу, сховавшись від терористів у кущах і ярах. Однак сотням людей врятувалися не вдалося – у районі, де проходив фестиваль, було знайдено 200 тіл загиблих.

Терористи ХАМАС викрали 22-річну німкеню під час нападу на фестиваль. Відео з дівчиною, яка лежить нерухомо у пікапі облетіло світ. Шані стала обличчям жахливої ​​терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Невідомо, чи була вона на той момент ще жива.

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