Родина дівчини отримала від бойовиків звістку про її перебування в Секторі Гази.

Після нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль на минулих вихідних світ облетіло відео, на якому можна побачити, як у вантажівці між терористами лежить нерухома жінка з дредами та татуюваннями. Її швидко упізнали – це 22-річна німкеня Шані Лук. Зараз з'явився проблиск надії на її порятунок, тож родина благає про допомогу.

Батьки Шані впевнені, що на відео бойовиків – саме їхня донька, яка перед атакою перебувала на фестивалі у пустелі поблизу кордону з територіями, контрольованими ХАМАС. Вони з'ясували, що ролик з нею був знятий бойовиками вже на території Сектора Гази. Мати Шані, Рікарда Лук, що мешкає в Ізраїлі, заявила в коментарі BILD, що родина отримала від бойовиків звістку про перебування дівчини в Секторі Гази.

"Тепер у нас є докази того, що Шані жива, але має серйозну травму голови та перебуває у критичному стані. Кожна хвилина критично важлива", – каже жінка.

Відео дня

Палестинські джерела повідомили родичам, що 22-річна дівчина ушпиталена до лікарні ХАМАС. Рікарда Лук благає німецьку владу про допомогу з її порятунком. "Ми не повинні зараз сперечатися про питання юрисдикції", – каже вона.

Що відомо про зникну Шані Лук

Перед смертоносною атакою ХАМАС молода німкеня з Равенсбурга перебувала зі своїм хлопцем-мексиканцем Оріоном Ернандесом та іншими друзями на фестивалі електронної музики Supernova Festival на півдні Ізраїлю.

7 жовтня близько сьомої години ранку ХАМАС завдав удару по місцю проведення фестивалю ракетами, кулеметами та ручними гранатами. Родина Шані розповіла, що невдовзі після атаки дівчина зателефонувала та пообіцяла знайти укриття, аби перечекати атаку, після чого зв’язок обірвався.

Як сім’я згодом змогла встановити, Шані з хлопцем і друзями намагалася втекти з місця проведення фестиваля на двох автомобілях, але втратили один одного з поля зору. Друзі дівчини сховалися в кущах і пережили атаку, а Шані та її хлопець – зникли. Незабаром стало відомо, що кредитною карткою дівчини намагалися розрахуватися в Секторі Гази.

Напад ХАМАС на музичний фестиваль у пустелі - це треба знати

Перед нападом ХАМАС на країни тисячі ізраїльтян зібралися на фестиваль електронної музики біля сектора Гази. Десяткам учасників музичного фестивалю вдалося вижити після нападу, сховавшись від терористів у кущах і ярах. Однак сотням людей врятувалися не вдалося – у районі, де проходив фестиваль, було знайдено 200 тіл загиблих.

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