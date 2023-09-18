Ймовірна смерть Кадирова матиме доволі серйозні наслідки для Росії.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував повідомлення про передсмертний стан Рамзана Кадирова та спрогнозував, як його смерть може вплинути на Росію.

"Те, що у Кадирова проблеми зі станом здоровʼя – це відома річ. Більш того, є таке припущення, що було отруєння, причому неодноразове, яке дало певні ускладнення на систему нирок", – зазначив він в ефірі телемарафону.

Водночас, коментуючи відео з Кадировим, яке було оприлюднене днями на його каналі у Телеграм, Данілов зазначив, що не впевнений, що воно було записано вчора.

"Це може бути абсолютно старе відео, яке не має жодного відношення до того, що є на сьогоднішній день. Те, що на Кадирова полювали – і полювали росіяни – відома боротьба угрупувань, які є в Кремлі. З урахуванням того впливу, який він мав і продовжує поки що мати, на процеси в Росії, він опинився в такій ситуації. Як там буде в нього зі станом здоровʼя, будемо дивитися. Я би не поспішав, тому що людина може знаходитися в комі і тиждень, і місяць, і два, і півроку. Відомі факти, коли до року і навіть більше люди перебували в стані коми", – продовжив він.

Проте можлива смерть Кадирова все ж матиме доволі серйозні наслідки для Росії. За словами Данілова, ми побачимо послаблення одного угрупування Кремля, яке воює з іншим.

"Це так звані башти Кремля – вони постійно поміж собою зʼясовують стосунки. Одне угруповання буде послаблене. Те, що стосується Кавказу – там можуть початися процесу, які кажуть про те, що взагалі влада в Росії є вкрай крихкою. Цей похід Пригожина якраз довів усьому світу, що коли вони кажуть, що вони міці як ніколи, майте на увазі, що на сьогоднішній день ситуація в Росії вкрай крихка. І не тільки з питань наявності чи відсутності Кадирова. Там дуже багато чинників, які зараз починають. Тому це Росію дратує, і вони зараз будуть переходити до іншої стратегії: вони зараз будуть лякати світ ядерною зброєю. Вони зараз будуть все робити для того, щоби світ був наляканий", – резюмував секретар РНБО.

Кадиров при смерті? Що відомо про його стан

Останні кілька днів у мережі та ЗМІ активно обговорюють стан главаря Чечні Рамзана Кадирова. Інформація про його можливу смерть зʼявилася ще кілька днів тому, проте офіційного підтвердження немає.

Різні джерела дають різну інформацію. Хтось каже, що він у комі, хтось – що переніс операцію з пересадки нирки, але орган не прижився. Днями біля лікарні, де, ймовірно, і перебуває Кадиров, була помічена незвичайна активність елітних авто на чеченській реєстрації.

Офіційно Кадиров із липня перебуває у відпустці, принаймні, такий документ нещодавно зʼявився у відкритому доступі. У Кремлі ж коментувати чутки про стан глави Чечні відмовляються.

Водночас представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі УНІАН розповів, що Кадиров усе ще живий. Щоправда, перебуває у важкому стані.

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