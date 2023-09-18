Кадиров перебуває у важкому стані.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував останні чутки про здоровʼя главаря Чечні Рамзана Кадирова.

Як зазначив Юсов у коментарі УНІАН, Кадиров перебуває у важкому стані.

"На жаль, найдобріших новин, на які очікують всі добрі люди світу, наразі ми не можемо підтвердити. Але констатуємо і підтверджуємо, що знаходиться у важкому стані", – наголосив представник розвідки.

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Днями Юсов заявив, що Кадиров перебуває у тяжкому стані, оскільки наявні у нього хвороби загострилися.

Стан Кадирова

Останніми днями в мережі активно шириться інформація про те, що главарь Чечні Рамзан Кадиров перебуває при смерті. Деякі чеченські правозахисники вже повідомляли про його смерть.

Водночас ЗМІ пишуть, що Кадиров справді у лікарні і іноді приходить до тями. Зазначається, що йому буцімто намагалися пересадити нирку, проте орган не прижився.

Прес-секретар диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "Кремль не дає довідок про стан здоров'я Рамзана Кадирова" – мовляв, це питання до адміністрації президента. Офіційно ж Кадиров уже кілька місяців перебуває у відпустці.

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