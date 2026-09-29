Росія пригрозила Британії та НАТО ядерним ударом через Калінінград

Приводом для погроз стала стаття в британській газеті щодо можливих "планів" стосовно Калінінграда.

РФ пригрозила Великій Британії та НАТО застосуванням ядерної зброї у разі військових дій проти Калінінграда. Про це йдеться у заяві посольства Росії у Великій Британії в Telegram.

У посольстві заявили, що РФ звернула увагу на статтю в газеті The i Paper, присвячену Калінінграду, в якій висловлюється припущення про те, що НАТО може ввести блокаду цього регіону або скасувати визнання російського суверенітету. Схожі припущення висловлювалися й у недавньому сюжеті телеканалу Sky News під назвою "The Wargame".

"Ті, хто виступає за плани блокади або нанесення удару по Калінінграду, не повинні плекати жодних ілюзій щодо наслідків. Будь-які військові дії Великої Британії чи НАТО проти російської території викличуть відповідь із застосуванням усіх наявних у Росії засобів, включаючи ядерну зброю", – йдеться в заяві.

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Незважаючи на очевидні погрози, у Москві заявили, що "не прагнуть до конфронтації з НАТО та Європою", а також пообіцяли не нападати на них.

"Але якщо хтось вирішить розв’язати такий конфлікт, він не повинен плекати жодних ілюзій щодо того, що Росія відповість відповідним чином", – додали в посольстві.

Китай не дозволить Росії застосувати ядерну зброю

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Китай запевнив Фінляндію, що не дозволить Росії застосувати ядерну зброю. За його словами, Пекін потужно стримує ескалацію війни з боку Москви в Україні.

Стубб також заявив, що Москві вигідно тримати європейців у напрузі щодо можливої ядерної ескалації або прямого нападу на НАТО.

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