'Заколот у Калінінграді': у Sky News дізналися про новий сценарій нападу РФ на Європу

Згідно зі сценарієм, група повстанців бере в заручники губернатора краю та планує переправити танки й війська через кордон до сусідньої Литви.

У Литві вчені, колишні дипломати та інші експерти з Великої Британії та всієї Європи змоделювали сценарій нападу Росії на НАТО через "Калінінградську кризу". Про це розповідає телеканал Sky News, який отримав ексклюзивний доступ до симуляції.

Навчання були організовані Балтійським центром міжнародної безпеки та литовським Університетом управління й економіки ISM. Едвард Лукас, британський журналіст і експерт з питань Росії, заснував аналітичний центр і допоміг організувати моделювання.

У чому суть сценарію

Сценарій починається з того, що в російському ексклаві Калінінграді спалахує заколот, який стає неприємним випробуванням для Кремля. Група повстанців бере в заручники губернатора краю і планує переправити танки та війська через кордон до сусідньої Литви, яка є членом альянсу НАТО.

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Повстанці хочуть, щоб Москва зайняла ще жорсткішу позицію щодо союзників, ніж та, яку вона вже займає. Їхня мета полягає в тому, щоб розпочати боротьбу з НАТО, а потім змусити решту Росії приєднатися до них і спровокувати ширшу війну між Москвою та Заходом.

Як зазначив Лукас, цей сценарій навмисно контрастує з іншими можливими варіантами, які передбачають, що російські війська почнуть завдавати ударів по східному флангу альянсу.

Він заявив, що військові ігри, "які включають сценарії, за якими НАТО нічого не робить і стоїть осторонь, поки російські війська вторгуються в країни Балтії, – це все нісенітниця".

"Насправді ці країни [Литва, Латвія та Естонія] бачать те, чого не бачимо ми. Вони чують те, чого не чуємо ми. Вони розуміють те, чого ми не розуміємо. Вони роблять те, чого ми не робимо. І вони надзвичайно пильні та надзвичайно готові, і вони будуть битися як божевільні. У них тут є союзники, які готові битися з першої хвилини, і [Володимир] Путін дійсно це знає", – заявив він.

Тому він закликає поглянути на загрозу з іншого боку й поговорити не стільки про військову загрозу з боку Росії, скільки про вразливість Калінінграда. Лукас зазначив, що колись ця територія була сильно мілітаризована, але більша частина озброєння та військ була перенаправлена на ведення російської війни в Україні, внаслідок чого ця земля стала набагато менш захищеною.

"Литва та Польща уважно стежать за тим, що відбувається на цій території, побоюючись, що росіяни, які там мешкають, можуть спробувати перетнути кордон із двома країнами НАТО, щоб уникнути будь-яких спроб Кремля зібрати більше мирних жителів для бойових дій в Україні", – пише Sky News.

Росія проти НАТО

ЗМІ повідомляли, що в НАТО працюють над стратегією стримування будь-якого потенційного вторгнення Росії. Але на випадок російського нападу розробляється сценарій досягнення швидкої перемоги.

За даними The Guardian, потенційна атака Росії може відбутися вже через кілька місяців. У плани Кремля може входити й вторгнення на територію країн НАТО, що межують з Росією.

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