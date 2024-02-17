Пакет допомоги від Америки - це "шлях вперед", акцентував президент України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що нашій країні потрібно зберегти підтримку Сполучених Штатів Америки та конфіскувати російські активи.

Про це він сказав під час спільної прес-конференції з віце-президенткою США Камалою Гарріс. Глава держави подякував Вашингтон за підтримку України.

"Ми маємо і надалі бути разом: Україна та Америка. І весь світ, всі наші партнери - ми маємо і надалі додавати абсолютно потрібної безпеки, досягати спільних результатів, збільшувати стійкість нашого спротиву російській агресії", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що щодня світ має доводити президенту Росії Володимиру Путіну, що "його ненависть до людей, ненависть до свободи ніколи не переможуть нашу єдність, єдність вільного світу".

"Ключове для нас питання зараз - це збереження принципової американської підтримки. Україна та всі наші воїни потребують та дуже очікують відповідного позитивного голосування щодо пакету підтримки. Я дякую кожному і кожній, хто усвідомлює, наскільки багато залежить від одного цього голосування", - сказав глава держави.

Зеленський також зауважив, що на Путіна та його режим потрібно й далі тиснути на всіх напрямках. "Зокрема, ми маємо саме цього року забезпечити конфіскацію та використання російських активів на користь захисту від російського ж терору", - додав він.

Так, зазначив глава держави, "потрібне сильне рішення, яке конфіскує заморожені активи Росії, і потрібен подальший повномасштабний тиск санкціями на Росію, щоб обмежувати здатність Путіна фінансувати цю війну".

Також на запитання щодо того, чи має Україна шлях до перемоги без пакету допомоги від США, який Конгрес ще не схвалив, Зеленський зауважив: "Ми дуже розраховуємо на це позитивне рішення Конгресу. Для нас цей пакет життєво важливий. Ми не розглядаємо на сьогодні альтернативи. Тому що розраховуємо на Сполучені Штати як на нашого стратегічного партнера, і що він залишиться стратегічним партнером".

Водночас глава держави додав, що цей пакет - це не "шлях до перемоги", адже лише цього не достатньо. "Тому що шлях до перемоги - це люди, моральний дух українського воїна, людей", - сказав він.

За словами президента, пакети підтримки та санкції партнерів - це велика щоденна союзницька робота. "Цей пакет - це точно шлях вперед. І це факт. Але це ще не перемога... Рух вперед набагато важливіший, ніж стагнація на полі бою", - зауважив він і додав, що не думає, що наш стратегічний партнер може дозволити собі не підтримати Україну.

Конгрес США шукає інший план для підтримки України

Відмова спікера Палати представників від Республіканської партії Майка Джонсона ставити на голосування законопроект про міжнародну підтримку, у тому числі для України обсягом на близько 60 млрд доларів, змушує конгресменів шукати "план Б" для схвалення підтримки України.

16 лютого Зеленський на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем зазначив, що розраховує, що США нікуди не зникне.

Глава держави визнав, що в Штатах звучать різні голоси, зокрема й радикальні, і є "гарячі голови", які займаються політичним процесом. Водночас він очікує, що в США дотримаються прагматичного підходу до захисту безпеки світу, аби затвердити підтримку для України.

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