Інші союзники вже набагато більше допомогли Україні грошима у війні, аніж Вашингтон, наголосив генсек НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг "наїхав" на США, присоромивши американців через низький рівень допомоги Україні.

Йдеться про допомогу, яку досі не узгодили для Києва законодавці у Конгресі. За словами Столтенберга, деякі союзники України вже допомогли їй грошима більше за США. У цьому контексті він пригадав про зусилля Канади та країн ЄС на панельній дискусії в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

"Тож тепер настав час США виконати обіцяне", - підкреслив генсек НАТО.

За словами Столтенберга, затримка у рішенні з боку Конгресу має негативний вплив на війну, і це вже відчувається на українському полі бою. Водночас він підкреслив, що важливо ухвалювати відповідні рішення не тільки "швидко", але й "заздалегідь".

"Бо це нагально. З кожним тижнем нашого очікування все більше людей убивають на полі бою в Україні", - сказав Столтенберг.

Він уточнив, що не в його компетенції щось радити Конгресу, однак пакет військової допомоги для України - нагальна потреба, яку треба ухвалити.

У США зробили нову заяву щодо України

Нагадаємо, напередодні законотворці з Палати представників США оприлюднили нову версію законопроекту щодо термінової підтримки України з куди меншими цифрами допомоги: замість 60,06 млрд доларів у ньому прописано лише 47 млрд.

13 лютого Сенат США зробив перший крок щодо ухвалення старої версії законопроекту, проголосувавши за асигнування у розмірі 60,06 млрд доларів допомоги Україні. Однак тоді "палки в колеса" щодо рішення поставив спікер Палати представників Майк Джонсон, відмовившись ставити його на голосування. Джонсон розкритикував відсутність жорстких заходів щодо захисту південного кордону США у цій версії законопроекту.

Сьогодні віце-президентка США Камала Гарріс під час зустрічі з Володимиром Зеленським підкреслила, що Вашингтон все ще на боці України і буде її підтримувати. "Президент Байден і я продовжуватимемо працювати над забезпеченням тих ресурсів, які Україні потрібні для успіху", - сказала вона.

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