Демократка сказала, що на посаді президента Штатів забезпече, щоб її країна мала найсмертоноснішу силу у світі.

Віцепрезидентка США та кандидатка в очільники американської держави від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що у разі обрання на посаду президента підтримуватиме Україну.

Таку обіцянку чиновниця дала, коли оголошувала, що приймає номінацію на посаду лідера Штатів, повідомляє "Голос Америки". "Як президентка, я підтримуватиму Україну і наших партнерів по НАТО... Як головнокомандувачка, я забезпечу, щоб Америка мала найсильнішу та смертоноснішу силу у світі", - сказала віцепрезидентка.

Гарріс офіційно прийняла номінацію від Демократичної партії в президенти у Чикаго під час виступу на національному з’їзді цієї політсили.

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У центрі уваги вибори в США 2024 - що відомо

Президентські вибори у Штатах мають відбутися 5 листопада поточного року. У виборних перегонах від Демократичної партії мав брати участь чинний президент Джо Байден, однак він нещодавно зняв свою кандидатуру.

На національному з'їзді Демократичної партії в Чикаго американський лідер заявив, що не схилявся перед російським диктатором Володимиром Путіним, і Камала Гарріс теж цього робити не буде. Варто зазначити, що конкурентом демократки на виборах є республіканець Дональд Трамп.

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