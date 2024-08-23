Віцепрезидентка США та кандидатка в очільники американської держави від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що у разі обрання на посаду президента підтримуватиме Україну.
Таку обіцянку чиновниця дала, коли оголошувала, що приймає номінацію на посаду лідера Штатів, повідомляє "Голос Америки". "Як президентка, я підтримуватиму Україну і наших партнерів по НАТО... Як головнокомандувачка, я забезпечу, щоб Америка мала найсильнішу та смертоноснішу силу у світі", - сказала віцепрезидентка.
Гарріс офіційно прийняла номінацію від Демократичної партії в президенти у Чикаго під час виступу на національному з’їзді цієї політсили.
У центрі уваги вибори в США 2024 - що відомо
Президентські вибори у Штатах мають відбутися 5 листопада поточного року. У виборних перегонах від Демократичної партії мав брати участь чинний президент Джо Байден, однак він нещодавно зняв свою кандидатуру.
На національному з'їзді Демократичної партії в Чикаго американський лідер заявив, що не схилявся перед російським диктатором Володимиром Путіним, і Камала Гарріс теж цього робити не буде. Варто зазначити, що конкурентом демократки на виборах є республіканець Дональд Трамп.