Відповідне голосування відбулося на з'їзді політичної сили в Чикаго.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс за підсумками голосування офіційно затверджена кандидаткою на посаду президента від Демократичної партії.

Це сталося на з'їзді політичної сили в Чикаго, повідомляє CNN.

У заході взяли участь понад 4000 делегатів.

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На самому з'їзді Гарріс не було. Вона проводила передвиборчу зустріч у Мілуокі (штат Вісконсин) і долучилася через відеозв'язок.

"Для нас велика честь бути вашими номінантами... Це кампанія, заснована на силі народу, і разом ми прокладемо новий шлях уперед", - зазначила вона, подякувавши делегатам за висунення.

Варто зазначити, що на початку серпня Гарріс уже отримала підтримку більшості під час віртуального голосування. Процедуру вирішили повторити в урочистій обстановці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Демократична партія США зробила підтримку України частиною своєї офіційної політичної стратегії. Відповідний параграф з'явився в офіційній програмі партії, затвердженій на партійному з'їзді та розміщеній на сайті партії.

Більша частина програми, яку демократи називають "платформою", очікувано концентрується на питаннях внутрішньої політики та проблемах економіки США. Але останній розділ присвячений міжнародній політиці і починається він з Європи та України.

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