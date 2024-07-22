Байден хотів своєю перемогою на виборах довести, що ті, хто його недооцінює, неправі.

21 липня президент США Джо Байден оголосив про вихід з виборів на посаду голови держави.

Politico пише, що відповідне рішення він ухвалив ще за день до цього - в суботу, 20 липня. Як дізнались журналісти, перебуваючи у своєму будинку на узбережжі та лікуючись від коронавірусу, Байден почав усвідомлювати, що боротьба за президентське крісло для нього закінчилась.

Люди, які знайомі з цим питанням, розповіли, що останні дні політик консультувався зі своїми старшими помічниками стосовно визначення шляху до перемоги на виборах.

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"Президент тижнями наполягав на тому, що він як і раніше є найкращим кандидатом, щоб перемогти Дональда Трампа, навіть на тлі зростаючої кількості доказів того, що його підтримка з боку законодавців-демократів і виборців невпинно погіршується", — зазначає видання.

Байден хотів своєю перемогою на виборах довести, що ті, хто його недооцінює, неправі. Однак в суботу ввечері він заявив близьким помічникам, що готовий покинути боротьбу. Під час обговорення були присутні його радники Майк Донілон і Стів Рікетті, заступник керівника штабу Анні Томасіні й Ентоні Бернал, старший радник першої леді Джилл Байден.

Наступного дня він зателефонував та повідомив про своє рішення віцепрезидентці Камалі Гарріс, голові виборчого штабу Джеффу Зіентсу та голові кампанії Джен О’Меллі Діллон. Крім того, він провів телефонну розмову з іншими старшими радниками в Білому домі.

Вибори у США

Як повідомляв УНІАН, Джо Байден вийшов із президентських перегонів і сказав, що хоче зосередитися тільки на виконанні своїх обов'язків. Згодом він закликав демократів об'єднатися навколо Камали Гарріс, щоб перемогти Дональда Трампа.

Колишній президент США Білл Клінтон та ексдержсекретарка Гілларі Клінтон підтримали кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

CNN писало, що Гарріс розпочала обдзвон демократів, щоб заручитися підтримкою своєї кандидатури. Висування Гарріс як нового кандидата у президенти підтримали у телефонному режимі усі 50 голів Демократичної партії.

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