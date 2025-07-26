Трамп зателефонував виконувачу обов'язків прем'єра Таїланду і закликав до припинення вогню з Камбоджею.

Президент США Дональд Трамп написав у соцмережах, що поговорив із прем'єр-міністрами Камбоджі та Таїланду. За його словами, обидві країни готові негайно припинити вогонь.

"Я щойно поговорив з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Таїланду, і це була дуже гарна розмова. Ми ведемо торгівлю з країнами, але не хочемо укладати жодних угод, поки вони воюють, і я їм про це сказав. Таїланд, як і Камбоджа, хоче негайного припинення вогню і миру. Зараз я збираюся передати це повідомлення назад прем'єр-міністру Камбоджі", - заявив він.

Як повідомляє газета The Nation, ЗС Таїланду і Камбоджі тимчасово припинили бойові дії в прикордонних районах, але через проливні дощі, а не втручання Трампа.

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Конфлікт між Камбоджею і Таїландом

Раніше Таїланд і Камбоджа звинуватили один одного в початку бойових зіткнень на кордоні двох країн. Зіткнення почалися рано вранці 24 липня біля спірного храму Та Моан Тхом на кордоні двох країн.

Влада провінції Сурін у Таїланді заявила, що Камбоджа обстріляла з артилерії один із населених пунктів, унаслідок чого загинуло двоє місцевих жителів. В армії Таїланду заявили, що камбоджійські війська відкрили вогонь, унаслідок чого поранення дістали двоє тайських солдатів.

Водночас представник міністерства оборони Камбоджі заявив, що війська Таїланду здійснили неспровоковане вторгнення, і камбоджійські сили відповіли в порядку самооборони.

Прикордонний конфлікт, що триває, вже забрав життя щонайменше 33 осіб і змусив понад 150 тисяч покинути свої будинки. Вперше зіткнення відбулися в прибережному районі Трат, біля популярних курортів, де кордони двох країн сходяться біля Сіамської затоки.

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