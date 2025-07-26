Понад 150 тисяч людей були змушені евакуюватися.

Таїланд і Камбоджа третій день поспіль обстрілюють один одного з важкої артилерії - прикордонний конфлікт, що триває, вже забрав життя щонайменше 33 осіб і змусив понад 150 тисяч покинути свої будинки.

Уперше зіткнення відбулися в прибережному районі Трат, біля популярних курортів, де кордони двох країн сходяться біля Сіамської затоки, пише Bangkok Post.

Відстань до Паттайї — 150 км, до Бангкока — 200.

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Житель Таїланду, який додзвонився телефоном із укриття в провінції Сі Са Кет, всього за 10 кілометрів від кордону, також повідомив про звуки артилерії. "Я просто хочу, щоб усе це якомога швидше закінчилося", - сказав він.

Камбоджа, зі свого боку, звинуватила тайські війська в розширенні наступу вглиб її території. Удари торкнулися, зокрема, цивільних об'єктів - шкіл і житлових районів.

ЗМІ, з посиланням на представника міністерства оборони Камбоджі Малі Сочеату, повідомляють, що тайські сили завдали артилерійських ударів по кількох районах Камбоджі за межами зони конфлікту. Таїланд же заперечує обстріл цивільних об'єктів.

Інші новини про конфлікт між Таїландом і Камбоджею

Раніше УНІАН повідомляв, що на кордоні Таїланду і Камбоджі відбулися бої із застосуванням F-16. У хід пішли ракети й артилерія, що призвело до загибелі 9 мирних жителів. Сторони обмінялися звинуваченнями в розв'язанні конфлікту.

Крім того, ми розповідали, що армія Таїланду задіяла в цьому конфлікті танки українського виробництва Т-84 "Оплот". Кілька проурядових ЗМІ в Бангкоку підтвердили цю інформацію, назвавши розгортання танків на полі бою демонстрацією сили.

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