Трамп закликав європейців зупинити масову міграцію.

Президент США Дональд Трамп під час візиту до Шотландії заявив, що імміграція "вбиває Європу", наголосивши, що якщо європейські лідери не вживуть якихось заходів, то континенту "більше не буде".

"Щодо імміграції, вам краще взяти себе в руки. У вас більше не буде Європи... Ви повинні зупинити це жахливе вторгнення, яке відбувається з Європою", - сказав він.

Він також похвалив тих європейських лідерів, які запобігають міграції, не вказавши однак, кого має на увазі – "щоб не принижувати інших".

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"Деякі люди, деякі лідери не дозволили цьому статися. Вони не отримують належного визнання, яке вони заслуговують", - зазначив він.

Трамп також додав, що за останній місяць США не пропустили до своєї країни жодного нелегального мігранта, а також "вигнали багато поганих людей".

Нелегальні мігранти у Європі

Раніше влада Греції оголосила тимчасову заборону на притулок для мігрантів із країн Північної Африки. Замість надання притулку їх одразу саджатимуть у нову в'язницю на Криті.

Повідомлялося, що з початку року понад 10 тис. нелегальних мігрантів прибули на Крит із Північної Африки через Середземне море. Це на 350% більше, ніж минулого року.

Також на початку липня у Польщі розпочався тимчасовий вибірковий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для обмеження нелегальної міграції.

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