Влада Канади оголосила про заборону на експорт в РФ ряду товарів, які можуть бути використані у військових цілях.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про введення проти Росії нових санкцій, приурочених до другої річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, повідомляє прес-служба МЗС Канади.

"Ми продовжимо вживати заходів проти російського уряду і його здатності вести незаконну війну до тих пір, поки суверенітет і територіальна цілісність України не будуть повністю відновлені", - заявила Жолі.

Всього санкції ввели проти 153 компанії і десять осіб, у тому числі помічника президента РФ Ігоря Левітіна, президента Федерації шахів Росії Андрія Філатова, глави "Військторгу" Володимира Павлова і співвласника "Трансмашхолдингу" Андрія Бокарєва.

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Крім цього, під санкції Канади потрапили страхові компанії "АльфаСтрахування" і "РЕСО-Гарантія", банк "Санкт-Петербург", авіаційний комплекс імені Ільюшина, концерн "Алмаз-Антей" та інші компанії, пов'язані з російським військово-промисловим комплексом.

"Більшість суб'єктів, що потрапили під санкції, надають товари і послуги, такі як компоненти для ракет "Калібр" і безпілотників, страхові та роздрібні послуги Міністерству оборони Росії", - уточнює МЗС Канади.

Також влада Канади оголосила про заборону на експорт в РФ ряду товарів, які можуть бути використані у військових цілях. Зокрема, під заборону потрапили вибухові речовини і детонатори, які використовуються в гірничодобувній та будівельній галузях.

Санкції проти РФ - деталі

До другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну оголосили про нові санкції у Сполучених штатах і Євросоюзі. 13-й пакет обмежень прийняли на рівні Ради ЄС. До списку потрапили 106 фізичних та майже 90 юридичних осіб, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Санкції націлені насамперед на військовий і оборонний сектори, на тих, хто постачає зброю з КНДР, осіб - відповідальних за депортацію дітей, а також на 27 суб'єктів-підприємств розташованих як в Росії так в третіх країнах таких як Індія, Шрі-Ланка, Китай, Казахстан і Туреччина, і які допомагають обходити Кремлю діючі обмеження за технологіями.

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