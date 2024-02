США запровадили понад 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій, які підтримують російську агресію.

Нові санкції Вашингтону торкнуться російської компанії "Національна система платіжних карток" (НСПК) – оператора платіжної системи "Мир". Під американські обмеження потраплять іноземні компанії.

Такі дані представлені в повідомленні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) Мінфіну США.

В санкційний список потрапили завод-виробник автомобілів преміум-класу Aurus у Єлабузі та наукової організації НАМІ, що займається розвитком автомобільної промисловості. Під обмеження потрапили девелоперські та будівельні компанії "ПІК", "Сибірської вугільної енергетичної компанії" (СУЕК), гірничодобувної "Мечел" та металургійної ТМК.

Санкції торкнуться вісім компаній з Китаю: Bion Group Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi, Dennex Enterprises Limited, Exeya Co, Kaili Industrial H.K. Limited, Most Development Limited, Shenzhen Speed Industrial Materials Co, Sigma Technology Limited и United Electronics Group Company Limited.

Є у списку і індійська компанія Crynofist Aviation, що займається дистрибуцією авіаційних запасних частин, а також велика кількість компаній з Туреччини – всього їх 16 та чотири компанії з ОАЕ.

Загалом нові американські експортні обмеження торкнулись 93 іноземних компаній, у тому числі 63 російських.

Санкції проти Росії - останні новини

Про нові обмеженні сьогодні повідомив американський президент Джо Байден. Всього ввели 500 нових санкцій проти РФ, та експортні обмеження проти близько 100 організацій.

Зокрема санкції спрямовані проти осіб, які пов'язані зі смертю Олексія Навального. Ціллю санкцій є російський фінансовий сектор, оборонно-промислова база, закупівельні мережі і особи, які ухиляються від санкцій на багатьох континентах. Передбачається, що нові обмеження допоможуть Україні в її боротьбі.

Зауважимо, ще у 2021 році президент США Джо Байден заявив, що якщо Олексій Навальний помре у в’язниці, то це призведе до "руйнівних наслідків".

