Санкції спрямовані на застосування подальшого тиску на керівництво Росії задля припинення безглуздої війни проти України.

Канада запровадила санкції проти чотирьох фінансових установ Російської Федерації і 22 осіб, у тому числі Аліни Кабаєвої, яку називають наближеною до президента РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться в заяві на сайті уряди Канади.

"Канада не вагатиметься вживати належних заходів протидії за кожні дії, які здійснюються президентом Путіним для підриву територіальної цілісності України. Канада невідступно добиватиметься відповідальності для російського режиму за невиправдані дії. Ми виступаємо на стороні України і її народу", - заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Зазначається, що санкції спрямовані на застосування подальшого тиску на керівництво Росії задля припинення безглуздої війни проти України.

Хто потрапив під санкції

Зокрема, в рамках нових обмежувальних заходів санкції запроваджено проти 22 фізичних і 4 юридичних осіб. Серед цих осіб є високопосадовці російських фінансових інституцій та члени їхніх родин, а також ключові фінансові інституції і банки.

Так, під санкції потрапили:

✔️ "коханка" Путіна Аліна Кабаєва;

✔️ колишня дружина російського олігарха, засновника "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана Ольга Айзіман, його доньки - Лариса і Катерина Фрідман;

✔️ голова правління "Новікомбанку" Олена Георгієва;

✔️ голова наглядової ради "Совкомбанку" Михайло Кучмент і його дружина Мілана Корольова;

✔️ голова "Російської венчурної компанії" Анатолій Браверман;

✔️ заступник голови держкорпорації "ВЕБ.РФ" Олександр Браверман і його дружина Інна Браверман;

✔️ головний бухгалтер і заступник голови "Газпрому" Михайло Россєєв;

✔️ заступник голови банку "ВТБ" Вадим Кулик;

✔️ члени правління "ВТБ" Наталія Діркс, Максим Кондратенко, Еркін Норов, Святослав Островський;

✔️ фінансовий директор "ВТБ" Дмитро П'янов;

✔️ гендиректор "Уральської гірничо-металургійної компанії" Андрій Козіцин;

✔️ голова ради директорів Globaltrans, екс-заступник голови "Сбербанку Росії" Сергій Мальцев;

✔️ перший заступник голови "Сбербанку" Кирило Царьов;

✔️ колишній член правління "Сбербанку" Наталія Алімова;

✔️ екс-заступник голови "Сбербанку" Олександра Буріко.

Також під санкції потрапили чотири юридичних особи:

✔️ керуюча компанія Російського фонду прямих інвестицій;

✔️ Російська венчурна компанія;

✔️ Російський сільськогосподарський банк;

✔️ Інвестторгбанк.

Попередні санкції Канади проти Росії

Як повідомляв УНІАН, у лютому Канада запровадила пакет жорстких санкцій проти Росії через напад на Україну. Обмеження персонально зачепили президента країни-агресора Володимира Путіна, а також лідерів Білорусі.

У березні Канада оголосила про запровадження санкцій щодо 10 чиновників, олігархів та інших персон з оточення Путіна у зв'язку з військовим вторгненням Росії в Україну. До списку потрапили: Дмитро Пєсков, Володимир Соловйов, Маргарита Сімоньян, Костянтин Ернст, Олег Дерипаска, Михайло Мурашко, Дмитро Патрушев, Павло Крашенінніков, Віктор Гаврилов і Дмитро Іванов.

У квітні Канада оголосила про запровадження нових санкцій проти 14 фізосіб із Росії, включаючи бізнесменів та членів їхніх сімей - у переліку, зокрема, дочки Путіна Марія Воронцова і Катерина Тихонова та голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна. Канада заморозить майно росіян, що потрапили під санкції, а також встановить заборону на будь-які угоди з ними. Крім того, їм заборонять в'їзд до країни.

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