Імена взяті зі списку, складеного опозиціонером Олексієм Навальним, який наразі перебуває в ув'язненні.

Канада оголосила про запровадження санкцій щодо 10 чиновників, олігархів та інших персон з оточення Путіна у зв'язку з військовим вторгненням Росії в Україну.

Про це 7 березня заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на прес-конференції в Лондоні, повідомляє Reuters.

"Сьогодні Канада оголошує про нові санкції щодо 10 осіб, причетних до цього необгрунтованого вторгнення, включаючи колишніх і діючих високопоставлених державних чиновників, олігархів і прихильників російського керівництва. Імена цих осіб взяті зі списку, складеного опозиціонером Олексієм Навальним, який перебуває в ув'язненні", - заявив Трюдо.

При цьому російські ЗМІ уточнюють, що до списку потрапили: прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, російські пропагандисти Володимир Соловйов, Маргарита Сімоньян та Костянтин Ернст, олігарх Олег Дерипаска, міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко, міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев, депутат Державної Думи Павло Крашенінніков, а також такі собі Віктор Гаврилов і Дмитро Іванов.

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