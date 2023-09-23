Під обмеження потрапили інститути, публічні організації та фізичні особи.

Канада оголосила про нові санкції проти Росії - під обмеження потрапили 42 людини і 21 юридична особа, випливає з даних, опублікованих Міністерством закордонних справ країни. Згідно з інформацією відомства, санкції вступили в силу 20 вересня.

Під обмеження потрапили Московський державний інститут міжнародних відносин, видання "Погляд", "Комсомольська правда", молодіжні організації "Юнармія", "Молода гвардія", "Російське географічне товариство", очолюване Шойгу, клуб "Валдай"", акціонерне товариство "Володимир Точмаш", ПАТ "Ковровський механічний завод" та інші.

До списку фізосіб, проти яких Канада ввела санкції, потрапили ректор МДІМВ Анатолій Торкунов, міністр праці та соцзахисту Антон Котяков, керівник Росспівробітництва Євген Примаков та інші.

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Там зазначили, що причиною для введення санкцій є причетність окремих фізичних та юридичних осіб до депортації українських дітей, дезінформації та ядерного сектору РФ.

Санкції проти РФ - деталі

Вже в жовтні Європейський Союз може представити перші пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Видання Bloomberg дізналося, які обмеження можуть стати наступними.

Сполучені Штати Америки 14 вересня ввели новий пакет санкцій проти Росії. Мінфін США повідомив про введення санкцій проти 24 фізичних осіб, серед них є громадяни Грузії та Польщі. Під обмеження потрапили заводи, банки і судна.

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