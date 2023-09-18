В ЄС зараз узгоджують, що можна додати до наступного пакету обмежень для Росії.

Вже у жовтні Європейський Союз може представити перші пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Видання Bloomberg дізналося, які обмеження можуть стати наступними.

Журналісти поспілкувалися з європейськими чиновниками та дізналися, що серед іншого Європа може нарешті передати на потреби України заморожені російські активи. Але група держав-членів ЄС, включаючи Польщу та країни Балтії, хочуть піти ще далі і запровадити обмеження щодо російського скрапленого газу та надання ІТ-послуг.

Група країн також закликала запровадити обмеження на ядерний сектор Росії. Але ці спроби неодноразово зустрічали опір, оскільки занадто багато держав-членів виступають проти. Деякі країни стверджують, що санкцій залишилося небагато. Багато хто закликає забезпечити дотримання хоча б вже існуючих обмежень.

Відео дня

Крім того, Польща хоче посилити обмеження, які раніше вже були запроваджені попередніми пакетами санкцій. Її пропозиції включають зниження квот на імпорт синтетичного каучуку, посилення обмежень на сталь і запровадження заборони на твердий каустичний натрій. Також Варшава домагається нового пакету санкцій проти Білорусі.

Також тривають дискусії щодо можливої заборони на імпорт російських алмазів. Попередні спроби накласти санкції на російські дорогоцінні камені в Європі наштовхнулися на опір провідних країн-імпортерів, таких як Бельгія.

"Будь-який новий пакет також, ймовірно, включатиме подальші кроки для придушення можливості Росії обійти санкції ЄС через треті країни, такі як Об’єднані Арабські Емірати та Туреччина", – зазначає Bloomberg.

Санкції проти Росії – останні новини

Як писав УНІАН, США 14 вересня запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі. Також нові санкції стосуються низки заводів, банків та кораблів, зокрема, це такі підприємства як "Автоваз", "Москвич", "Трансмашхолдинг", "Росавтодор", "Об'єднана металургійна компанія" та інші.

Також ми розповідали, що на початку вересня Рада Європейського Союзу продовжила ще на півроку санкції щодо фізичних та юридичних осіб Росії, які відповідальні за порушення територіальної цілісності України. Всього в списку санкцій значаться майже 1800 фізичних і юридичних осіб. Водночас із списку виключили чотирьох росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: