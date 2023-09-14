Під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.

Сполучені Штати Америки 14 вересня запровадили новий пакет санкцій проти Росії.

Мінфін США повідомив про введення санкцій проти 24 фізичних осіб, серед них є громадяни Грузії та Польщі. Під обмеження потрапили заводи, банки та судна.

"Автоваз", "Москвич", "Трансмашхолдинг", "Росавтодор", "Об'єднана металургійна компанія" та інші потрапили до списку санкцій.

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Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР. Також США ввели санкції проти двох плавучих танкерів-сховищ із прапором Панами.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Джо Байдена має намір ввести санкції проти п'яти турецьких компаній та одного громадянина Туреччини, які допомагали Москві обходити санкції.

Санкції США проти Росії - що відомо

На сьогодні США і їх союзники запровадили прямі санкції щодо понад 2500 російських компаній, чиновників, олігархів і членів їхніх сімей. Санкції блокують їм доступ до американських банківських рахунків і фінансових ринків, не дозволяючи їм вести справи з американцями, їздити до США і т. д.

У річницю вторгнення США запровадили санкції проти організацій, які допомогли Росії ухилитися від раніше введених обмежень. Металургійний і гірничодобувний сектори Росії також потрапили в список тих, проти кого введені санкції, які Мінфін США назвав одними з найсерйозніших на сьогоднішній день.

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