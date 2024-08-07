За його словами, це може зробити лише той президент США, "якого поважає Путін".

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс заявив, що необхідно просувати "прийнятний мир" для України.

Як повідомляє Голос Америки, під час передвиборчого заходу у Філадельфії найближчий союзник Трампа сказав, що "потрібно вірити у мир та принести його в цей регіон". Венс також заявив, що "українцям не вистачає військових", не уточнивши, на чому базуються ці висновки.

Крім того, кандидат на посаду віцепрезидента повторив, що Росія б ніколи не напала на Україну, якби той був главою Білого дому. За його словами, принести мир в Україну може лише перемовник, якого поважає російський диктатор Володимир Путін.

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"Чи тут хтось такий є? Очевидно, ми зараз - серед упередженої публіки, але чи хтось тут вважає, що Володимир Путін поважає (кандидатку у президенти США від демократів - УНІАН) Камалу Гарріс? Вона всіх вас боїться. І вона точно не зможе сісти в аудиторії з Володимиром Путіним та просувати прийнятний мир", - стверджує Венс.

Він додав, що у зовнішній політиці США "мають важелі для перемовин, завдяки яким можна відключати енергію чи перекривати доступ до неї там, де є погані хлопці".

Війна в Україні - позиція Венса

Джей Ді Венс відомий гучними заявами проти України. Він, наприклад, виступав категорично проти американської військової допомоги Києву.

Кандидат у віцепрезиденти США від Трампа заявив, що Штати не можуть виробити достатньо зброї для перемоги України. Водночас прес-секретар Пентагону Сабріна Сінгх відкинула таке твердження.

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