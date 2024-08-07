Губернатор Міннесоти став на підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Кандидат у віцепрезиденти від Демократичної партії Тім Волз, якого вибрала Камала Гарріс, став на підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Вже 24 лютого 2022 року він написав у соцмережах слова підтримки Україні. "Голос Америки" зібрав основні висловлювання Тім Волца щодо України.

Також спільно з губернатором Огайо, республіканцем Майком ДеВайном, Волз оголосив про двопартійну підтримку України від імені Ради губернаторів – дорадчий орган при федеральному уряді США. Через кілька місяців вони підтримали ініціативу президента США Джо Байдена посилити кіберзахист США на тлі російської агресії в Україні.

4 березня губернатор Міннесоти Волз підписав указ, який вимагав від усіх державних агенцій на рівні штату розірвати будь-які зв'язки з російськими структурами та утриматись від майбутніх контактів. Указом він також закликав приватні компанії відмовитись від співпраці з Москвою. 6 березня 2022 року Волз оголосив Днем солідарності України в Міннесоті.

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Волз також проводить міжнародні зустрічі, пов'язані з Україною. 30 червня 2022 року він обговорив співпрацю із допомоги Києву із латвійським прем'єром Кріш'янісом Каріньшем. Через рік він разом з іншими губернаторами провів онлайн зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

У 2024 році Волз відвідав посольство України у Вашингтоні та зустрівся з послом Оксаною Маркаровою. Там же він підписав Лист про взаєморозуміння щодо співробітництва в аграрній сфері між штатом Міннесота та Чернігівською областю.

Водночас кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс виступав проти допомоги Україні. За його словами, Сполучені Штати не мають індустріальної спроможності виробити достатньо зброї, необхідної Україні для перемоги. Під час Мюнхенської безпекової конференції минулого тижня сенатор-республіканець Венс не пішов на зустріч з представниками України.

Напарник Гарріс

Команда колишнього президента США Дональда Трампа, який балотується на новий термін, почала атакувати губернатора Міннесоти Тіма Волза одразу після того, як віцепрезидентка Камала Гарріс обрала його своїм партнером на виборах.

Раніше УНІАН писав, хто такий Тім Волз, який став напарником Камали Гарріс. Дехто вже стверджує, що Волз може добре зіграти на полі, де сильними є республіканці.

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