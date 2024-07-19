Думку про те, що Україна не може перемогти у війні, речниця оборонного відомства відкинула.

Кандидат у віцепрезиденти США в разі перемоги на виборах Дональда Трампа – Джей Ді Венс, заявив, що Штати не можуть виробити достатньо зброї для перемоги України. Цю заяву прокоментувала речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Відповідаючи на запитання кореспондента "Голосу Америки", представниця американського оборонного відомства наголосила, що США активізували свою оборонно-промислову базу. Думку про те, що Україна не може перемогти у війні, Сінгх відкинула.

Речниця Пентагону зауважила, що не коментуватиме політичних промов чи передвиборчої кампанії, але додала, що може говорити про роботу та зобовʼязання від американського Міністерства оборони.

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"Важливо пам’ятати, що за цієї адміністрації ми активізували нашу оборонно-промислову базу. Ми створюємо робочі місця просто тут, удома, коли йдеться про виробництво 155-міліметрових снарядів та інших засобів, які не лише зміцнюють нашу оборонно-промислову базу, а й допомагають українцям. Я б також відкинула думку, що Україна не може перемогти у цій війні. Ми бачили, як українці були неймовірно успішними на полі бою. Вони продовжують окопуватися і відтісняти росіян. Це б ніколи не закінчилось за день. Це займе час, це займало час, і це й надалі займатиме час. І підтримка, яку Україна отримала з усього світу, гадаю, є справжнім свідченням також і відданості Сполучених Штатів", – наголосила Сабріна Сінгх.

Джей Ді Венс може стати віцепрезидентом США

Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс офіційно прийняв номінацію від Республіканської партії на посаду віцепрезидента. Виступаючи на Національному з'їзді Республіканської партії, Венс заявив, що Трамп "поставить Америку на перше місце", а ніч після замаху на політика назвав "ніччю надії".

Варто зазначити, раніше він критикував Трампа – у 2021 році Венс навіть вибачався за свою позицію щодо лідера республіканців. Примітно, що Джей Ді Венс також є затятим противником допомоги Україні з боку США.

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