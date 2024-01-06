Ця ідея досить популярна серед кандидатів-республіканців.

Один із кандидатів у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі заявив що, якщо виграє вибори, то виведе США з НАТО.

Як повідомляє Politico з посиланням на власні джерела знайомі з коментарями Рамасвамі, якщо цей політик, чи хтось, хто поділяє його погляди, переможе у виборах, це покладе край членству штатів у НАТО.

Ще минулого року Рамасвамі називав ідею виходу США з НАТО "розумною", однак це вперше, коли він підтримує цю позицію так відкрито. Це пов'язано з тим, що подібний крок ослабив би Альянс і поставив би під загрозу здатність НАТО служити надійною силою стримування Росії. Надалі це може призвести до найбільшої трансатлантичної кризи за останні десятиліття.

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Прес-секретар передвиборчої кампанії політика Тріша Маклафлін відмовилася прямо коментувати плани кандидата, але не заперечила його позицію.

"Вівек серйозно стурбований тим, що більшість союзників по НАТО не виконують своїх зобов'язань щодо військових інвестицій, і, за необхідності, перегляне нашу власну підтримку. Він також вважає, що експансіонізм НАТО після холодної війни невиправдано збільшив ризик великого конфлікту з Росією", - стверджує вона.

На думку видання малоймовірно, що Рамасвамі зможе віддати наказ про виведення військ, перебуваючи в кабінеті міністрів, де приймаються рішучі рішення. Згідно з опитуваннями, він посідає далеке четверте місце в загальнонаціональних опитуваннях і навіть не наближається до перемоги в Айові та Нью-Гемпширі.

Однак у своїх поглядах він не самотній. За часів президентства Трамп обговорював можливість виходу США з Альянсу і, можливо, зробить це, якщо виграє вибори.

"Ми повинні завершити процес, розпочатий за моєї адміністрації, фундаментальної переоцінки мети та місії НАТО", - вказується на сайті його передвиборчої кампанії.

У виданні припускають, що Рамасвамі може приєднатися до республіканської адміністрації, особливо якщо головувати буде Трамп.

Скандальні висловлювання Рамасвамі

Рамасвамі - 38-річний бізнесмен без політичного досвіду. На початку червня 2023 року він заявив, що Київ необхідно змусити піти на "великі поступки" і стверджував, що в разі перемоги на виборах визнає захоплені території України "російськими".

У листопаді Рамасвамі назвав президента Володимира Зеленського "нацистом". Потім його штаб був змушений виправдатися.

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