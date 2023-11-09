Ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі назвав президента Володимира Зеленського "нацистом". Потім його штаб був змушений виправдатися.
Зокрема, під час дебатів кандидатів від республіканців Рамасвамі сказав, що Україна "не є взірцем демократії".
"Вони погрожують не проводити вибори цього року, якщо США не виділять більше грошей. Це недемократично. А ще вони прославляють нациста у своїх лавах – коміка у штанах-карго, чоловіка, на ім'я Зеленський – це недемократично", — заявив Рамасвамі.
Після цих заяв Рамасвамі нарвався на шквал критики, адже Зеленський має єврейське походження, а його родичі загинули під час Голокосту.
Прессекретарка Рамасвамі Тріша Маклафлін була змушена публічно пояснити, що мав на увазі скандальний політик. За її словами, Рамасвамі нібито не називав Зеленського нацистом, а мав на увазі візит глави держави до парламенту Канади у вересні, куди запросили 98-річного українця Ярослава Гуньку, який воював у дивізії СС "Галичина".
"Він говорив швидко, і його слова були нерозбірливими", — визнала вона.
Хто такий Рамасвамі
Рамасвамі - 38-річний бізнесмен, у нього немає політичного досвіду. На початку червня він заявив, що Київ необхідно змусити піти на "великі поступки" і зосередитися на протистоянні з Китаєм.
Пізніше можливий кандидат в американські президенти стверджував, що в разі перемоги на виборах визнає захоплені території України "російськими", а також закриє нашій країні шлях до НАТО.