Крім того, він заявив, що Україну не можна вважати демократичною країною.

Ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі назвав президента Володимира Зеленського "нацистом". Потім його штаб був змушений виправдатися.

Зокрема, під час дебатів кандидатів від республіканців Рамасвамі сказав, що Україна "не є взірцем демократії".

"Вони погрожують не проводити вибори цього року, якщо США не виділять більше грошей. Це недемократично. А ще вони прославляють нациста у своїх лавах – коміка у штанах-карго, чоловіка, на ім'я Зеленський – це недемократично", — заявив Рамасвамі.

Після цих заяв Рамасвамі нарвався на шквал критики, адже Зеленський має єврейське походження, а його родичі загинули під час Голокосту.

Прессекретарка Рамасвамі Тріша Маклафлін була змушена публічно пояснити, що мав на увазі скандальний політик. За її словами, Рамасвамі нібито не називав Зеленського нацистом, а мав на увазі візит глави держави до парламенту Канади у вересні, куди запросили 98-річного українця Ярослава Гуньку, який воював у дивізії СС "Галичина".

"Він говорив швидко, і його слова були нерозбірливими", — визнала вона.

Хто такий Рамасвамі

Рамасвамі - 38-річний бізнесмен, у нього немає політичного досвіду. На початку червня він заявив, що Київ необхідно змусити піти на "великі поступки" і зосередитися на протистоянні з Китаєм.

Пізніше можливий кандидат в американські президенти стверджував, що в разі перемоги на виборах визнає захоплені території України "російськими", а також закриє нашій країні шлях до НАТО.

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