На думку української влади, це допоможе американцям сформувати свою позицію щодо України, побачивши все на власні очі.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами заявив, що українська влада запропонувала кандидатам у президенти США відвідати нашу країну.

"Ми постійно тримаємо контакт з обома партіями Конгресу. І цей контакт триває протягом усього часу. Більше того, ми запросили всіх кандидатів в Україну, щоб їхня позиція щодо України була сформована після того, як вони все на власні очі побачать", - заявив Єрмак.

За його словами, в Україну вже приїжджали колишній губернатор американського штату Нью-Джерсі Кріс Крісті та колишній віце-президент США Майк Пенс, які братимуть участь у президентських виборах США.

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На думку Єрмака, підтримка України є абсолютним пріоритетом США, оскільки американці підтримують українців, а суспільство формує позицію того чи іншого політика.

Вибори у США - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, допомога Україні стала гарячою темою на президентських праймеріз республіканців. Кандидати від колишнього президента Дональда Трампа до губернатора Флориди Рона ДеСантіса і підприємця Вівека Рамасвамі поставили під сумнів прихильність США Україні. Також є більш войовничо налаштовані республіканці, які тиснуть на адміністрацію, щоб вона прискорила поставки зброї.

Колишній віце-президент Майк Пенс вважає, що Трамп і ДеСантіс не усвідомлюють більш широких наслідків свого заклику щодо обмеження військової допомоги Україні.

Нещодавно ДеСантіс виступив проти членства України в НАТО.

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