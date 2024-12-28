Хаос, шок і паніка: бортпровідники розповіли, що відбувалося в літаку перед падінням в Актау

Більшість людей вижило, оскільки перебувало у хвостовій частині літака, яка відокремилася під час падіння.

Перед зіткнення літака рейсу 8243 "Азербайджанських авіаліній" із землею в Актау (Казахстан) на борту панували хаос, паніка та шок. З 67 осіб на борту вижили лише 29, серед них — бортпровідники Зульфугар Асадов, Айдан Рагімлі та пасажир Субхонкул Рахімов. Вони поділилися своїми свідченнями в інтерв’ю The New York Times.

За словами Асадова, літак Embraer 190 тричі намагався приземлитися в Грозному, але почав поводитися дивно. Бортпровідник почув дивний стукіт ззовні літака, потім щось порізало його руку.

"Слава Богу, я живий", — сказав Асадов із лікарняного ліжка в Баку.

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Рагімлі згадала, що чула два удари ззовні, після чого осколки влучили в салон. Вона допомогла Асадову перев’язати руку рушником.

Пасажир Субхонкул Рахімов розповів, що після удару по літаку пасажири почали молитися:

"Я думав, що це моя остання молитва".

Дані Flightradar24 показали, що вертикальна швидкість літака за останні 74 хвилини польоту коливалася понад 100 разів. Після тривожних звуків літак врешті зазнав катастрофи: передня частина була серйозно пошкоджена, а хвіст відокремився.

Порятунок

Люди, які вижили, описали момент після аварії як тишу, що перервалася стогоном поранених.

"Я зрозумів, що ми приземлилися... Я не знав, що робити — сміятися чи плакати", — зізнався Рахімов.

"Азербайджанські авіалінії" у п’ятницю заявили, що літак зазнав "зовнішнього втручання". Американські розвідувальні служби припускають, що літак могли збити російською зенітною системою, ймовірно, ракетою "земля-повітря". Свідки в Баку зазначили, що причиною могли стати російські системи ППО "Панцир-С1".

Уряд Азербайджану оголосив про день жалоби, а "Азербайджанські авіалінії" призупинили рейси до восьми міст Росії. Розслідування причин катастрофи ведуть слідчі з Азербайджану, Казахстану та Росії.

Донька Асадова, Конул, зізналася, що не могла повірити, що батько вижив:

"Я подумала, що мене обманюють, що він не міг пережити щось подібне".

Авіакатастрофа в Актау - до чого тут російська ППО

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня у Казахстані здійснив аварійну посадку азербайджанський пасажирський літак, який летів до міста Грозний. Повітряне судно зазнало значних пошкоджень та загорілося, вижити вдалося 29 людям.

В Росії повідомили, що проводять розслідування, однак експерти сходяться на думці, що літак з людьми потрапив під вогонь російської протиповітряної оборони.

Попереднє розслідування Azerbaijan Airlines виявило, що повітряне судно розбилося через "фізичне та технічне зовнішнє втручання".

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