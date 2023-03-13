Рішення про вжиття заходів примусового характеру ще наприкінці листопада 2022 року виніс суд Міжнародного фінансового центру "Астана".

В Казахстані заарештували майно головного оператора російських космодромів - Центру з експлуатації наземної космічної інфраструктури.

Формальним приводом стала заборгованість на 13,5 млрд тенге, або 2 млрд рублів перед підприємством "Байтерек". Заборгованість виникла через шкоду навколишньому середовищу за запуском ракети "Союз-5", пише видання The Moscow Times.

Служба приставів Казахстану заборонила Центру виводити активи з країни, а її керівнику заборонено залишати республіку до закінчення слідчих дій. Рішення про вжиття заходів примусового характеру ще наприкінці листопада 2022 року виніс суд Міжнародного фінансового центру "Астана".

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Спільне казахстансько-російське підприємство "Байтерек" було створено в 2005 році для реалізації спільної програми освоєння космосу. Вона передбачала перехід на використання екологічно чистих ракет-носіїв замість ракет на небезпечному гептилі.

Казахстан і РФ - останні новини

Британська компанія KAZ Minerals, один з провідних виробників міді в Казахстані, заморозила інвестиції в проект з розвитку Баїмської рудної зони на Чукотці.

Влада Казахстану змінила правила оформлення постійного проживання для росіян на своїй території. Тепер їм потрібно мати закордонний паспорт.

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