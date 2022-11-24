Вже заморожений один з найбільших російсько-казахстанських спільних проектів.

Британська компанія KAZ Minerals, один з провідних виробників міді в Казахстані, заморозила інвестиції в проект з розвитку Баїмської рудної зони на Чукотці.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", до 2028 року тут планувалося побудувати гірничозбагачувальний комбінат, де збиралися видобувати щорічно 70 млн тонн мідної руди, а також золото.

Казахстанська компанія замовила у російського "Атоменергомаша" (дочірня компанія "Росатома") плавучі енергоблоки для постачання ГЗК, але зсунула терміни їх введення в експлуатацію.

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KAZ Minerals вже вклала 900 млн доларів в цей проект в 2019 році, що робить його один з найбільших російсько-казахстанських спільних проектів.

Позиція Казахстану щодо війни РФ проти України

Як повідомляє американські ЗМІ, Росія, ймовірно, просила Казахстан приєднатися до російських окупаційних військ в Україні, але отримала відмову.

У жовтні саме Казахстан заявив, що країни, що входять в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ) не братимуть участі в війні Росії проти України.

Також президент Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнати легітимність так званих "ЛДНР", які Росія намагалася анексувати.

Крім того, Казахстан заявляв про готовність потурбуватися росіян, які втекли від мобілізації, гарантуючи їм безпеку і пропонував виступити посередником у мирних переговорах між країнами.

Також влада Казахстану направляла в Україну гуманітарну допомогу. Примітно, що відправки відбувалися літаком через Польщу.

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