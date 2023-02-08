Тепер громадяни РФ не зможуть вільно перебувати в країні, не маючи при собі закордонного паспорта.

Влада Казахстану змінила правила оформлення постійного проживання для росіян на своїй території. Тепер їм потрібно мати закордонний паспорт.

Відповідні зміни внесено до міграційних правил оформлення дозволу на постійне проживання іноземців у Казахстані, пише The Moscow Times.

Повідомляється, що термін дії закордонного паспорта повинен становити не менше 180 днів. Також серед обов'язкових умов згадується наявність власного житла. Його можуть підтвердити через нотаріально завірену згоду власника квартири або будинку, в якому живе іноземець в Казахстані.

Відео дня

Також видання Polisia.kz. пише, що такі заходи в МВС Казахстану прийняли з метою виключити можливість реєстрації місця проживання іноземців на "фейкові" адреси.

Візовий режим для росіян

Нагадаємо, що через війну, яку Росія розв'язала з Україною, ЄС запровадив візові санкції проти громадян РФ. Вже 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії Угоди про спрощення візового режиму з Росією. З цього моменту візовий збір для росіян зріс з 35 до 80 євро, а країни Шенгенської угоди фактично перестала давати візи росіянам на термін у понад рік.

З 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян Росії з шенгенськими візами. 30 вересня аналогічні обмеження ввела й Фінляндія, а 25 жовтня їх підтримав уряд Чехії. В Україні візовий режим для росіян запровадили з 1 липня 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: