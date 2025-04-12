Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що журналісти The Times перекрутили його слова про "розділ" України.
"Стаття The Times спотворює те, що я сказав. Я говорив про "сили запевнення" після припинення вогню на підтримку суверенітету України. В обговореннях поділу я мав на увазі зони відповідальності для союзних сил (без американських військ). Я НЕ мав на увазі розділ України", - написав він у соцмережі Х.
Варто зазначити, що під "силами запевнення" маються на увазі контингенти Британії, Франції та їхніх союзників, які в теорії мають утримати Росію від порушення припинення вогню.
Стаття The Times "розділі" України - деталі
The Times повідомляв із посиланням на слова Келлога, що в рамках мирної угоди Україну можна поділити на зони контролю, подібно до Берліна в 1945 році.
"Це могло б виглядати майже як у Берліні після Другої світової війни, коли у вас була російська зона, французька зона, британська зона, американська зона", - зазначалося в статті.
Важливо, що концепція Келлога не передбачає присутності в Україні американських військ. Він зазначив, що Росія може не прийняти його пропозиції "зон контролю". Також малося на увазі, що нинішні окуповані українські території залишаться під російським контролем.