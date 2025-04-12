У статті повідомлялося, що Келлог допускає можливість поділу України на зони контролю.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що журналісти The Times перекрутили його слова про "розділ" України.

"Стаття The Times спотворює те, що я сказав. Я говорив про "сили запевнення" після припинення вогню на підтримку суверенітету України. В обговореннях поділу я мав на увазі зони відповідальності для союзних сил (без американських військ). Я НЕ мав на увазі розділ України", - написав він у соцмережі Х.

Варто зазначити, що під "силами запевнення" маються на увазі контингенти Британії, Франції та їхніх союзників, які в теорії мають утримати Росію від порушення припинення вогню.

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Стаття The Times "розділі" України - деталі

The Times повідомляв із посиланням на слова Келлога, що в рамках мирної угоди Україну можна поділити на зони контролю, подібно до Берліна в 1945 році.

"Це могло б виглядати майже як у Берліні після Другої світової війни, коли у вас була російська зона, французька зона, британська зона, американська зона", - зазначалося в статті.

Важливо, що концепція Келлога не передбачає присутності в Україні американських військ. Він зазначив, що Росія може не прийняти його пропозиції "зон контролю". Також малося на увазі, що нинішні окуповані українські території залишаться під російським контролем.

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