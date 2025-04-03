Келлог вважає, що для припинення роботи "тіньового флоту" можна використовувати катери берегової охорони.

Дотримання санкцій Заходу проти Росії перебуває на низькому рівні, однак ефект від обмежень можна посилити "до межі". Про це заявив спецпосланець президента США по Україні Кіт Келлог в етері Fox Business.

На його переконання, в питанні санкцій проти Росії є проблема, яка полягає в дотриманні обмежень.

"Ви повинні дійсно посилити весь ефект, який дають санкції, і ви можете довести їх до певної межі. Ви говорите про російські суверенні активи. Це ті 300 мільярдів доларів, які зберігаються в Бельгії. Ви можете зайнятися ними. Подивіться на тіньовий флот. Це флот, який перевозить більшу частину нелегальної нафти, що транспортується по всьому світу. 70% з них проходить через Балтику. Ви можете фактично закрити його", - сказав Келлог.

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Він нагадав, що Трамп уже робив подібне під час свого першого президентського терміну, коли "зупинив постачання вугілля з Північної Кореї до Китаю".

Він вважає, що для припинення роботи "тіньового флоту" можна використовувати катери берегової охорони. Спецпосланець додав:

"Це крайні заходи, але ми вже запровадили санкції проти "тіньового флоту" в повному обсязі, тож знаємо, де вони перебувають і звідки йдуть. Це ті кроки, які можна зробити, щоб санкції дійсно почали кусатися. Отже, якщо дотримуватися санкцій на високому рівні, вони дійсно спрацюють. Але це потрібно робити. А занадто часто цього просто не роблять".

На його думку, найголовніше - це "змусити обидві сторони" говорити про завершення війни, а США зараз прагнуть до того, щоб Україна і Росія розпочали повне перемир'я.

Санкції США проти РФ

Напередодні група з 50 сенаторів США заявили, що вони готові проголосувати за посилення санкцій проти РФ, якщо Москва відмовиться брати участь у мирному процесі щодо України, Заходи включатимуть 500% мита проти країн, які закуповують російську нафту, газ та уран.

Група сенаторів включає як правлячу Республіканську партію, і демократів. Від республіканців законопроект веде сенатор Ліндсі Грем.

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