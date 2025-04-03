Дотримання санкцій Заходу проти Росії перебуває на низькому рівні, однак ефект від обмежень можна посилити "до межі". Про це заявив спецпосланець президента США по Україні Кіт Келлог в етері Fox Business.
На його переконання, в питанні санкцій проти Росії є проблема, яка полягає в дотриманні обмежень.
"Ви повинні дійсно посилити весь ефект, який дають санкції, і ви можете довести їх до певної межі. Ви говорите про російські суверенні активи. Це ті 300 мільярдів доларів, які зберігаються в Бельгії. Ви можете зайнятися ними. Подивіться на тіньовий флот. Це флот, який перевозить більшу частину нелегальної нафти, що транспортується по всьому світу. 70% з них проходить через Балтику. Ви можете фактично закрити його", - сказав Келлог.
Він нагадав, що Трамп уже робив подібне під час свого першого президентського терміну, коли "зупинив постачання вугілля з Північної Кореї до Китаю".
Він вважає, що для припинення роботи "тіньового флоту" можна використовувати катери берегової охорони. Спецпосланець додав:
"Це крайні заходи, але ми вже запровадили санкції проти "тіньового флоту" в повному обсязі, тож знаємо, де вони перебувають і звідки йдуть. Це ті кроки, які можна зробити, щоб санкції дійсно почали кусатися. Отже, якщо дотримуватися санкцій на високому рівні, вони дійсно спрацюють. Але це потрібно робити. А занадто часто цього просто не роблять".
На його думку, найголовніше - це "змусити обидві сторони" говорити про завершення війни, а США зараз прагнуть до того, щоб Україна і Росія розпочали повне перемир'я.
Санкції США проти РФ
Напередодні група з 50 сенаторів США заявили, що вони готові проголосувати за посилення санкцій проти РФ, якщо Москва відмовиться брати участь у мирному процесі щодо України, Заходи включатимуть 500% мита проти країн, які закуповують російську нафту, газ та уран.
Група сенаторів включає як правлячу Республіканську партію, і демократів. Від республіканців законопроект веде сенатор Ліндсі Грем.